Qué apps de tu celular gastan más datos

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda que hoy en día las aplicaciones que se encuentran instaladas en el celular son una gran herramienta de comunicación, entretenimiento, trabajo, aprendizaje, entre otros.

Diversas apps facilitan el funcionamiento de los dispositivos móviles y sirve para múltiples cosas, incluso permiten una mejor organización, estilo de vida y resolver asuntos laborales.

Sin embargo, el problema está cuando algunas de estas apps pueden estar gastando demasiados datos. Así que hoy en Techbit te decimos cómo puedes conocer cuáles son aquellas que consumen más datos de tu celular.

Quizá ya te has percatado de que tus datos móviles se agotan muy rápido, al poco tiempo de haber hecho alguna recarga, y lo peor es que sientes que casi no los has utilizado. Si esto te ha ocurrido más de una vez y no sabes por qué, entonces tal vez es responsabilidad de las apps que usas.

Debido a que algunas aplicaciones que se tienen instaladas en el celular gastan datos aunque el dispositivo no esté conectado a un red WiFi.

¿Cómo saber qué apps consumen más datos en iOS?

1. Abre la opción de "Configuración".

2. Después da clic en "Datos celulares".

3. Desliza hasta abajo para ver todas las apps que están en el celular.

4. En cada una de las aplicaciones te mostrará el número de GB que gastan.

Si más de una app que se encuentra en la lista ya no la utilizas, puedes desinstalar; sin embargo, si es necesaria, pero está gastando datos de más, entonces podrás activar la opción que inhabilita su consumo si el iPhone no se conecta a una red de Internet.

Tan sólo debes regresar a la lista de aplicaciones y desactivar aquellas que no consideres que su uso es imprescindible.

¿Cómo saber qué apps gastan más datos en Android?

1. Accede a "Ajustes".

2. Luego seleccionar la opción de "Conexiones inalámbricas y redes" (la opción puede cambiar de acuerdo al modelo de celular).

3. Elige "Uso de datos". Después te arrojará una gráfica con el consumo de datos por día.

4. En el informe de uso de datos del mes te dirá cuál es la app que más gasta.

De igual manera, si consideras adecuado limitar el funcionamiento de algunas apps para moderar el consumo de datos móviles, solamente debes dar clic a la app y desactivar la opción "Datos en 2° plano". Toma en cuenta que se podrán presentar demoras en la recepción de correos y mensajes. No obstante, estas aplicaciones ya no consumirán tus datos.