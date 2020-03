Actualmente los teléfonos de gama alta de algunas marcas suelen dar un cierto estatus social, pues nos guste o no, tener un iPhone 11 Pro Max o un Galaxy S20 Ultra otorga más estatus que alguien que tiene un Xiaomi Mi MIX 3 o un Huawei Nova 5. Sin embargo, algo que no es muy común es que existan aplicaciones que nos den este estatus, y aunque ya había aplicaciones para ricos que eran bastante caras y no hacían prácticamente nada, hoy Rolls Royce ha anunciado lo que ellos llaman “la app más exclusiva del mundo”.

¿Qué ofrece la app más exclusiva del mundo?

Lo primero que llama la atención de esta aplicación es que es totalmente gratuita, sin embargo, para poder usarla y sacarle provecho necesitas tener algo que va más allá de un iPhone 11 Pro Max o un Galaxy S20 Ultra, y es un Rolls Royce nuevo.

La aplicación se llama Whispers, y además de que es de descarga gratuita, tampoco incluye micropagos. Lo único que necesitas es ingresar el VIN, que es el número de identificador del chasis del Rolls Royce.

Asimismo, esto solo funciona para modelos nuevos, por lo que aquellos que tienen un vehículo de la marca de hace tiempo no podrán usar esta aplicación, indica Unocero.

¿Qué ofrece la aplicación?

Rolls Royce ha mencionado que han llamado a Whispers como la app más exclusiva del mundo por los beneficios que ofrece, y es que los usuarios podrán tener acceso a eventos, conciertos y videos exclusivos.

El contenido será curado por personas disponibles 24/7 para los miembros de Whispers que atenderán a los usuarios con sus peticiones y deseos sobre estas exclusividades.

Asimismo, funcionará como una pequeña red social que permitirá a los millonarios compartir su perfil con otros usuarios de Whispers para que puedan interactuar, ver sus intereses o hacer negocios.