Protege tus dispositivos inteligentes en casa

Según el estudio “El hogar inteligente de casi todo”, de Kaspersky, el 55% de las mujeres decide qué programas o aplicaciones comprar e instalar en los principales dispositivos que se utilizan en su vivienda, mientras que el 47% de ellas se encarga de configurarlos por su cuenta.

Así, los relojes inteligentes, monitores de salud y actividad física, asistentes de voz, cámaras de seguridad y vigilancia para niños y mascotas conectadas a internet son algunas de las herramientas que las mamás de hoy utilizan para potenciar sus ya de por sí “superpoderes”.

Todo ello facilita algunas de sus actividades diarias, desde ser mentoras de sus hijos y líderes en sus trabajos o negocios hasta guardianas de su salud y bienestar.

Los “villanos”

Dicho estudio reveló también que las mujeres no están exentas de las ciberamenazas: al menos una de cada diez han sufrido algún ‘hackeo’ de los sistemas de seguridad y vigilancia colocados en su casa.

A pesar de éste y otros riesgos digitales, sólo el 46% tiene instalado algún ‘software’ de protección en los dispositivos inteligentes de su hogar.

"Los dispositivos y soluciones inteligentes pueden empoderar considerablemente a las mamás de la era digital. Sin embargo, construir un hogar inteligente y funcional tiene sus retos, principalmente en materia de ciberseguridad”, comentó al respecto Judith Tapia, gerente de ventas de Consumo para México en Kaspersky.

Añadió que hoy ya no sólo se hace referencia a wifi, ‘smartphones’ y computadoras, sino que se alude a sistemas de videovigilancia, cerraduras digitales, ‘streaming’ y televisión, iluminación, juegos e incluso aparatos médicos.

Todos están conectados a una misma red, pero cada uno representa un blanco de ataques distintos, enfatizó sobre este tipo de “villanías” en contra de las mujeres tecnológicas o “superheroínas” del universo digital.

Recomendaciones

Blanco fácil para los ciberdelincuentes serán, casi siempre, los “nativos digitales”: jóvenes que aprenden a usar las nuevas tecnologías de una manera rápida, pero no necesariamente son conscientes de los peligros con los que pueden toparse en la red.

A fin de que las “mamás tech” -así como todos en casa- puedan protegerse y mantener su ‘smart home ‘seguro, la empresa Kaspersky comparte una sencilla guía para que tomen el control de la ciberseguridad de su familia.

Infórmate antes de comprar un dispositivo inteligente: conocer quién lo fabricó y quién lo vende te ayudará.

“Los proveedores son propensos a tener vulnerabilidades y errores de seguridad digital, algunos los identifican y lanzan actualizaciones para proteger los dispositivos de manera inmediata, pero otros no. Asegúrate de que lo estás adquiriendo de una empresa que pueda garantizar tu seguridad y la de tu familia”, se lee en el comunicado.

Evita adquirir dispositivos para hogar inteligentes piratas o de segunda mano; indudablemente, ésta no es una práctica segura ya que su “firmware” podría haber sido modificado por otra persona y quedar expuesto a que cualquiera, incluyendo un cibercriminal, pueda tomar el control remoto sobre todo el ecosistema inteligente de tu hogar.

Protege tus dispositivos con contraseñas seguras: los ‘passwords’ tienen que ser largos, complejos y únicos para cada uno de ellos; recuerda cambiar la contraseña que los dispositivos traen desde fábrica, la mayoría de las personas no lo hacen y es un factor de riesgo para ser ‘hackeados’.

Asegura tu red manteniendo en privado los números de serie, las direcciones IP y otra información sensible; revisa regularmente que no haya dispositivos conectados sin autorización y elimina aquéllos que no reconozcas.

En el caso de tu wifi, configura una red especial para invitados con su propia contraseña y ajustes estrictos de seguridad.

Sobre todo, no debes olvidar prestar atención a las actualizaciones de seguridad; recuerda que una solución confiable siempre será muy útil para asegurar todo el ecosistema de tu hogar inteligente.

A fin de cuentas, los dispositivos inteligentes son vulnerables, se les puede ‘hackear’ y usar en tu contra y por ello, debes prestar atención a la información nueva que surja al respecto.

Fuentes:

Kaspersky

UNAM