Propuesta de matrimonio en graduación abre debate en internet

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video en el que se observa el momento en que un hombre realiza una propuesta de matrimonio a una mujer que estaba en su ceremonia de graduación, abrió un intenso debate en redes sociales.

En el clip llamado "Alto al robo de los momentos de las mujeres", la escritora y pódcaster Clementine Ford invitó a reflexionar sobre cómo los hombres roban el crédito a las mujeres en los momentos más importantes de su vida.

En Facebook, Clementine Ford compartió imágenes del momento en que un hombre se arrodilla frente a su novia para pedirle matrimonio justo cuando ella se hallaba en la tarima durante la ceremonia de graduación, lo que provocó en la audiencia una reacción de asombro y ternura.

"¿Por qué?, ¿por qué muchos hombres sienten la necesidad de hacer los logros de las mujeres acerca de ellos?, ¿por qué creen que una propuesta pública es lo que haría mejor su graduación?, ¿por qué no simplemente le permiten a las mujeres brillar sin tener que ser ellos quienes dibujan las luces en ellas?", cuestionó la escritora.

En el video de poco menos de un minuto 30 segundos de duración, la mujer abre un intenso debate de cómo los hombres roban los momentos más importantes en la vida de las mujeres y hacen que se traten de ellos.

"Deténganse, dejen de hacer eso. Es su momento. Se está graduando, no sabemos en qué condiciones logró ir a la universidad, no sabemos qué tan duro fue para ella, pero lo hizo por ella misma. Es su momento. Estás tomando un momento que es sólo de ella y no podrá tener de regreso".