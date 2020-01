Proponen construir estatua para 'Firulais', la mascota de terminal de autobuses en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Luego de darse a conocer la muerte de “Firulais”, la mascota de la terminal de autobuses Transpaís, en Ciudad Mante, la empresa comenzó a recibir propuestas en las redes sociales de que sea construida una estatua del popular perrito.



“No lo conocí a “Firulais” pero amo los perros, una estatua en honor a “Firulais” sería genial, un amor infinito. Mucha gente que amamos los perritos viajaríamos solamente para ver a “Firulais” aunque sea en estatua”, comentó Breli Molina Medrano en las redes sociales de la empresa de autobuses.



A la propuesta también se sumó Pekas Lnms Sánchez: “Una estatua hecha de puras llaves que donen los viajeros que hacen parada en el Mante cuando van de paso”.



La difusión de la muerte del perro conocido como “Firulais” se ha vuelto viral a través de las redes sociales y ya generó reacciones de consternación, debido a que era un auténtico personaje en Ciudad Mante.

El jueves 23 de enero se conoció la noticia del fallecimiento de “Firulais” , con una primera versión de que había sido envenenado. Luego se comentó que tuvo problemas renales y que había comido huesos que lo afectaron.

Aunque fue trasladado a una clínica veterinaria para intentar salvarle la vida, ya no fue posible.



“Firulais” cobró fama porque desde hace mucho tiempo vivía en la terminal de autobuses de la empresa Transpaís, en Ciudad Mante, al grado de que fue prácticamente adoptado. También portaba un gafete como parte del área de vigilancia.



Por la noche del jueves, Transpaís difundió un texto a través de su página de Facebook en la cual confirmaron que el perro había fallecido: “Acabamos de recibir la triste noticia que “Firulais” , miembro de la familia Transpaís ya no se encuentra con nosotros”.



El escrito indica que tuvo complicaciones y que “desgraciadamente ya no se pudo hacer nada y se tomó la decisión de ponerlo a dormir”.



Este sábado, Transpaís informó que el cuerpo del perrito fue cremado y publicaron su certificado de cremación.



“También queremos informarles que estamos trabajando en algo, para que todos los que apreciaban a Firu, puedan recordarlo por mucho tiempo”.