Proponen aumentar hasta 80 años de cárcel por feminicidio de niñas

CIUDAD DE MÉXICO.-Se ha informado que el Senado de la República se encuentra analizado una reforma donde las sanciones de 40 a 60 años de prisión por el delito de feminicidio pueda aumentar a unos 53 y 80 años de cárcel, dependiendo de criterio de cada juez, esto ante los casos cometidos contra menores de edad.

Fue la senadora Indira de Jesús Rosales San Román quien propuso esta reforma ante el artículo 325 del Código Penal Federal, después de haber destacado un incremento por casos de feminicidio en niñas y adolescentes en México, de los cuales son los que con mayor impunidad quedan.

Por su parte, la legisladora también estuvo advirtiendo que la violencia que existe en contra de las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendidos y arraigados y es:

En esta nueva reforma también se destacó que de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son aproximadamente 4.5 millones de mujeres de entre los 15 años las que sufren de abuso sexual durante su infancia.

Esto se da principalmente cometido por tíos, en un 20% de los casos; vecinos o conocidos, 16%; o por primos, en 15% de las ocasiones, y que solo en 11.5% de los casos el agresor fue un desconocido

"Sin embargo, estos registros no incluyen la cantidad de niñas que fueron asesinadas, pues existe una cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian y, por lo tanto, no se tiene conocimiento de ellos, lo que hace imposible saber cuántas niñas en México han sido asesinadas", indicó.