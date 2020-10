Programa integral para tribu Yaqui llevará tiempo, pero ya empezamos: AMLO, anuncia visita a Sonora en noviembre 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El plan integral para cumplir con los acuerdos pactados con la tribu Yaqui ya está en marcha, pero llevará tiempo, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre los reportes de que se exige el pago de cuota a los conductores en el bloqueo de la Carretera Internacional a la altura de Loma de Guamúchil, porque miembros de la tribu Yaqui argumentan que aún no se cumplen los acuerdos con la Federación y sobre cuándo se verán los avances de la Comisión Presidencial.

El mandatario reveló que ayer presidió la primera reunión de la recién creada Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui que busca cumplir con los acuerdos en materia de territorio, agua, vivienda y justicia social que se firmaron el 6 de agosto en Vícam.

“Ayer se reunió por primera vez la Comisión encargada de justicia para el pueblo Yaqui, la presidí; es decir, yo estuve en la reunión de la Comisión. Ya empezamos a atender las demandas en lo agrario, que data de tiempo atrás, que fue lo que llevó a la represión durante el porfiriato, les arrebataron sus tierras y por eso los reprimieron”, dijo.

López Obrador aseguró que habrá un programa integral para la tribu, pero “nada más que esto lleva su tiempo. ¿Cuándo? Ya empezamos como nunca se había hecho en Sonora y en el País”.

El Presidente destacó que la tribu vive sin drenaje, calles de terracería, malas viviendas y sin agua.

“Se tiene que resolver porque no tienen agua los pueblos. No es posible que haya acueductos para otras ciudades y no se tenga uno para dotar de agua a los pueblos yaquis”, dijo.

El mandatario adelantó que viajará en noviembre a Sonora para reunirse con los yaquis y que el 12 lo hará Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Ya estamos cumpliendo, dándoles atención especial en todos los programas de bienestar, son los que reciben más apoyo...tengo pensado ir en noviembre, quedamos de reunirnos acá, el presente de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino va el 12”, precisó.