Profeco sancionará a marcas por incumplir etiquetado en almohadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría del Consumidor (Profeco), dio a conocer un proceso de infracción contra algunas marcas de almohadas por incumplir con el etiquetado y no identificar la fibra con que se elaboró el producto.

Explicó que en la Revista de El Consumidor del mes de febrero se publicará el análisis que se hizo a 16 modelos de almohadas de 11 marcas.

Tras una larga revisión de muchos factores encontraron 4 infractoras:

Dijo que tras revisar el etiquetado, la información para el consumidor, los acabados, confección, contenido de fibras, masa y peso de la tela de la funda, comportamiento de dimensiones, resistencia a la abrasión, entre muchos otros factores, se encontraron 7 almohadas con calificación excelente, 5 muy buenas y 4 buenas.

Sin embargo, Sheffield Padilla dijo a EL UNIVERSAL que "hay cuatro que no cumplen en el etiquetado porque no identifican la fibra de la que están hechas, a esas se les inició procedimiento de infracción a la ley".

Marcas conocidas como Sprin air o Luna salieron tachadas:

Las marcas incumplidas son: Serta, Sigma, Spring air y Luuna cool purity, su problema es que no se declara (en la etiqueta) de qué están hechas, según indicó el procurador federal del Consumidor.

Aclaró que "las almohadas no son eternas, por sanidad y confort hay que renovarlas, no hay fecha exacta, pero eternas no son, cinco, ocho o 10 años, pero difícilmente va a durar más de 10 años una almohada", aunque su duración dependerá de cómo se duerme y cuántas horas se duerme al día.

Caras de mala calidad y baratas con excelente calidad:

También añadió que en el estudio encontraron que hay almohadas de excelente calidad baratas y de mala calidad que son carísimas.

"En ese caso están algunas almohadas que se venden en tiendas de autoservicio, departamentales o clubes de precios, algunas de las cuales se venden hasta cinco veces más caras, a pesar de que no tienen excelente calidad", comentó.

Citó como ejemplo la marca Tulippe, que es mexicana, tuvo calificación excelente y vale 369 pesos, mientras que la marca Luuna, "que además de tener problemas de etiquetado, es china y salió calificada como Buena, de las más malas y cuesta mil 579, te compras cinco Tulippe excelentes por el precio de la más mala".

