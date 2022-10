Profeco advierte de Cremas de verdura, lácteos y frijol envasado que no contienen esos ingredientes

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un estudio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), logró identificar cuáles marcas que dicen vender cremas de verdura, lácteos y frijol envasado están engañando a los consumidores.

La dependencia analizó 18 diferentes tipos de cremas y sopas, y encontró que aunque dicen ser vegetales, solo es el alrededor del 1% del total del contenido.

El agua, las harinas y los almidones son sus primeros ingredientes. Se esperaría que en estos productos los vegetales (champiñón, elote, chile poblano) sean los ingredientes principales, sin embargo, no es así", indicó.

En la Revista del Consumidor del mes de octubre, la procuraduría del consumidor expuso que las cremas Knorr solamente contienen 0.8% de chile poblano, 0.9% de champiñones y 1.4% de elote.

Mientras que la Campbell´s de queso contiene apenas 1% de dicho lácteo, en tanto que las sopas y cremas de la misma marca de chile poblano y champiñones tienen como primer ingrediente agua, en segundo lugar harinas o almidones.

Marcas de crema de frijol

Mientras que la crema de frijol de Italmesa "no comprueba contenido de frijol", "no declara contenido energético por envase", "no declara contenido de azúcares" y aunque dice tener trozos de chile secos no presenta en la lista de ingredientes el porcentaje de chile que contiene.

Las sopas y cremas envasadas con más sodio, considerando que la Organización Mundial de la Salud recomienda no ingerir más de 2 mil miligramos de sodio al día, son: Extra Special, crema de champiñones, con mil 168 miligramos; Campbell´s sopa y crema de chile poblano con casi mil 100 miligramos.

También Idahoan crema de papa, con mil 91 miligramos, Intalmesa crema de frijol con mil 75 miligramos, Campbell´s de queso con mil 50 y Werner´s crema de camote instantánea en polvo.