Profeco: Estos son los mejores impermeabilizantes para la temporada de lluvias

CIUDAD DE MÉXICO.-La temporada de lluvias está por comenzar, en ciertas partes del país ya se han presentado algunas fuertes precipitaciones, debido a esto es buen momento para dar una impermeabilizada a nuestros hogares.

Es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 15 tipos de impermeabilizantes, de los cuales algunos no cumplieron con su función que es proteger los techos del agua.

Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco mencionó que, en el estudio, el cual se estará publicando en la Revista del Consumidor, se hizo, ya que en abril y mayo son los mejores meses para impermeabilizar nuestros hogares o empresas.

"El peor fue Sika, se reblandece, no cumple plenamente su función, no se adhiere en húmedo, no cumple con la absorción de agua, tiene mal olor, no ofrece garantías, salió de los peor calificados a mil 546 pesos", comentó el procurador.