Primer caso ómicron sin confirmar; estudian muestras

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el momento, no se ha confirmado el primer caso positivo de Covid-19 con la variante ómicron en México; sin embargo, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) tiene la instrucción de analizar aleatoriamente muestras de coronavirus a fin de identificar la nueva cepa, indicaron fuentes federales.

Luego de que se difundió en redes sociales que personal del InDRE anunció que ya se estudiaba al primer caso sospechoso con esta variante, la cual ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como preocupante, fuentes federales señalaron que no se puede confirmar pero enfatizaron en que se realizan secuenciaciones para identificar no sólo a esta variante, sino a otras.

El pasado 26 de noviembre, ante el reciente reconocimiento de ómicron, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que actualizó los protocolos de vigilancia genómica para la búsqueda intencionada de dicha variante.

"En caso necesario, las medidas sanitarias que se tomen serán guiadas por la evidencia científica disponible", agregó.

Ómicron llegaría a México

A su vez, el 30 de noviembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la nueva variante llegaría al país igual que ocurrió con delta, y dijo que no se ha comprobado que sea de mayor transmisibilidad.

Podemos garantizar que ómicron terminará siendo una de las variables predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países. No se ha comprobado que sea más virulenta o provoque enfermedad grave y no escapa la respuesta inmune ni posinfecciosa, ni posvacunas", aseguró.

Impugnación ante Corte. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió las órdenes de transparentar toda la información sobre la recepción de lotes, aplicación y estado actual de las vacunas anti-Covid-19, bajo el argumento de riesgo a la seguridad nacional. La suspensión fue concedida al Ejecutivo, quien impugnó una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y permanecerá vigente hasta que el caso sea resuelto por la Corte en 2022.

En su resolución, la SCJN deberá definir si la difusión de los datos ponen o no en peligro los intereses del país. "Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este alto tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 11144/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional", señala el acuerdo de la Corte.

El caso derivó de la petición de un ciudadano sobre los lotes que se han recibido en México de la vacuna de cada farmacéutica, así como "dónde se aplicaron, precisando los números, cuántas dosis tiene cada lote, dónde fueron administradas, si ya fueron administradas, así como en qué almacén y estado se encuentran" aquellas que todavía no se aplican.

Al respecto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión en materia de seguridad nacional.