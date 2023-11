Presencia de Jaime Maussan en Cámara de Diputados causa controversia

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En la segunda audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Jaime Maussan presentaron supuesta evidencia de dichos seres.

En la presentación, varios sucesos dieron la nota, entre ellos, la participación del cantante Claudio Yarto a favor de Maussan y la diputada Cynthia López (PRI). Además de la intención de presentar una iniciativa para transparentar fenómenos no identificados por parte de Gutiérrez Luna.

Te puede interesar: Hablará Maussan de alienígenas en Cámara de Diputados el martes nuevamente

Durante la segunda audiencia pública en la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, señaló la necesidad de reformar la ley para hacer pública cada vez que surja información.

Por su parte, el periodista Jaime Maussan resaltó la importancia de esta iniciativa para divulgar información sobre fenómenos anómalos y destacó su relevancia para mantener a la población informada.

Claudio Yarto, vocalista de Caló, compartió su experiencia al presenciar estos fenómenos. Aseguró que desde 1984 ha tenido múltiples avistamientos de objetos no identificados:

“he tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”.

Catalogó la zona del Ajusco, Santa Fe y el Volcán Iztaccíhuatl como el “periférico de ellos (ovnis)”.

Por su parte Maussan mostró una serie de audiovisuales sobre los llamados FANI, el primer video se puede escuchar a los pilotos intercambiar un diálogo sobre los avistamientos que observaron en el cielo.

En pantalla se observa un avión con fecha del 3 de abril del presente año, en Allende, Coahuila donde los pilotos dialogan sobre un objeto no identificado.

Asimismo, un vuelo en Hermosillo y Puerto Peñasco, Sonora, en junio del presente año. Finalmente, Maussan mostró un segundo audiovisual con un objeto de color negro no identificado.

Fuente: X @MLopezSanMartin

No obstante, la diputada Cynthia López (PRI) enfrentó a Jaime Maussan durante el foro de fenómenos anómalos no identificados, pidió prioridad a fondos para la reconstrucción de Acapulco, por ejemplo.

La diputada lamentó que los legisladores de Morena realicen ese tipo de foros, en lugar de buscar cómo etiquetar fondos para los damnificados de Acapulco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Vemos a Jaime Maussan, aquí en la Cámara de Diputados. Señor, estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Ésta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado ni un peso a Acapulco, y usted de aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Fuera Jaime Maussan, sus mentiras; hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, señaló.