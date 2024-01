¿Por qué el campo de golf de Salinas Pliego está en la mira del gobierno de AMLO y quién lo paga?

HUATULCO, Oaxaca.- Entre tensiones de funcionarios federales con el empresario Ricardo Salinas Pliego, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría en la mira el campo de golf de Salinas Pliego.

El campo de golf de Salinas Pliego, Tangolunda, le fue concesionado al dueño de TV Azteca por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el año 2012 y se mantiene con recursos públicos, sin embargo podría ser declarado como un Área Natural Protegida a petición del mandatario federal, según explicó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El Presidente ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Medio Ambiente que busquen la posibilidad de que el señor Ricardo Salinas Pliego pueda comprar este campo de golf, que se está manteniendo con recursos públicos, pero del cual se está beneficiando un particular, un privado”, comentó el político oaxaqueño.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Reforma, la concesión tuvo una vigencia de 10 años a partir de agosto de 2012 y actualmente Salinas Pliego no puede pedir una prórroga, debido a que AMLO decidiera traspasar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 16 mil hectáreas de la zona que antes administraba el Fonatur, para asegurar su conservación.

El problema radica en que el campo de golf que le fue concesionado a Salinas Pliego se mantiene con dinero público de los mexicanos, por lo que le han pedido que lo compre.

Entonces, para no tener ningún conflicto, se le solicitó al señor Ricardo que adquiriera este campo y se encargue de todo su mantenimiento y los recursos que requiere. No ha habido respuesta y el Presidente ha dicho que espera la respuesta y si no lo declarará también Área Natural Protegida", abunda el gobernador de Oaxaca.