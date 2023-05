¿Por qué AMLO recibe pensión? El presidente lo confirma y explica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que recibe la pensión de adulto mayor, y explica porque ya le corresponde.

A pesar de ello deja claro que no recibirá la pensión de expresidente que sí recibían los anteriores mandatarios, y fue cancelada en 2018.

Yo no puedo decir no lo recibo, a mí me puede ayudar, porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para a recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope, y de eso voy a vivir”, dijo.