¿Por qué AMLO no abrazó a Tatiana Clouthier?

CIUDAD DE MÉXICO.-Este día Tatiana Clouthier renunció a la secretaría de Economía, al despedirse abrazó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el presidente no la abrazó.

“Presidente usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazo”, se le señaló en la conferencia de prensa.

A esto, AMLO dijo que no se dio cuenta, y que él estima mucho a Tatiana, a quien calificó como "una mujer recta".

“Ahhh, miren -se llevó su mano derecho a la boca y comenzó a enviar besos- para Tatiana que la quiero mucho”, dijo.

No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya exprese, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada”, manifestó.