Policía mató perro a patadas; dueño reclama justicia y atención al caso

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.- El jueves pasado un presunto policía de la Ciudad de México mató a patadas a un perro que se peleó con el suyo en la unidad habitacional Héroes de Chalco, pero autoridades ministeriales no consideraron que el delito fuera grave y lo dejaron en libertad.

Israel Huerta, dueño de Astro, can que murió por gravedad de las lesiones que sufrió pidió que se castigue al supuesto responsable y también que se destituya a los funcionarios de la Fiscalía Regional de Texcoco porque habrían cometido varias irregularidades en el caso.

El 8 de julio, Israel sacó a pasear a Astro con su correa en las inmediaciones del fraccionamiento donde vive, en el trayecto se encontraron con otro perro bulldog que atacó a Astro, por lo que se defendió y los dos animales se pelearon.

Cuando salimos el perro de raza bulldog que estaba suelto se abalanzó contra Astro , y luego llegó el policía David y me dijo sepáralos y cuando me dice eso pateó dos veces a mi perro de forma muy rápida y vi cómo cayó Astro con la lengua de fuera, le dimos respiración, pero no reaccionó y lo llevé a una veterinaria , pero ahí fue donde me dijeron que ya había muerto", contó.

Después de los hechos Israel se presentó al Centro de Justicia de Chalco a donde fue trasladado el propietario del perro bulldog, después de que fue detenido por policías municipales.

Ahí le informaron a Israel que no había personal para que certificara la muerte de Astro, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Texcoco, donde también le dijeron que no había alguien que revisara a su mascota.

Me pasan hacer la declaración, eran dos, la encargada del Ministerio Público Elizabeth 'N' y su colaborador Salvador 'N', comencé a narrar lo ocurrido y le pedí que la persona fuera detenida, a lo que me contestaron que no podían hacer ninguna detención, que primero tenía que firmar mi declaración, la revisé y no estaba al cien por ciento, por lo que me negué a firmarla", narró.