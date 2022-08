¿Piensas empeñar para enfrentar el regreso a clases?: Profeco da estas recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El financiamiento mediante el empeño consiste en dejar un artículo a cambio de un préstamo inmediato, y tras este regreso a clases, bastantes padres de familia piensan en acudir a las distintas casas de empeño buscando un préstamo para cubrir la adquisición de útiles escolares, artículos que enfrentan el alza más importante de los últimos 25 años.

El Reporte Anual Integrado 2021 del Nacional Monte de Piedad señala que en el año, tiene cuatro importantes temporadas con alta operación prendaria; estos son los meses de julio y agosto por vacaciones y regreso a clases; le sigue Semana Santa, antes, durante y después; luego el comienzo de cierre de año durante el último trimestre y, por último, enero, con la famosa cuesta.

Y es que entre la población mexicana, una de las opciones de financiamiento más comunes para salir de alguna emergencia, es empeñar, incluso por encima de las tarjetas de crédito o préstamos bancarios.

¿Qué recomienda Profeco si decido empeñar?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda, antes de hacer algún empeño, contar con información de las diversas opciones que hay en el mercado.

Según el blog del Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones de mayor historia en este método de financiamiento, si pagas el préstamo en el tiempo acordado, el artículo te es devuelto. Se trata del desempeño, es decir, liquidar tu préstamo según lo estipulado en tu contrato.

Una vez que salgas de la casa de empeño, instituciones como la Profeco sugieren revisar tu contrato, pues las fechas de pago (para desempeñar o refrendar) quedarán establecidas, y debes tenerlo a la mano para recordar cuándo debes realizar tu siguiente pago.

El Monte de Piedad advierte que existen ocasiones en las que no es posible realizar el desempeño en tiempo y forma, pero no te alarmes, tu artículo aún no se pierde. Existe la opción del refrendo, que consiste en liquidar los intereses de tu empeño en las mismas fechas en la que harías tus pagos de desempeño con el fin de extender otros cinco meses tu periodo de pago.

En caso de surgir algún inconveniente y no te es posible recuperar tu artículo puedes pedir tu demasía, es decir, dinero en efectivo que puedes recibir cuando tus artículos de valor son vendidos por un precio mayor a tu préstamo y los intereses que se generaron.