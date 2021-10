Piden justicia para Carlitos, niño asesinado por sus “madres adoptivas”

CHIAPAS.- Justicia para Carlitos, el niño de once años asesinado por sus “madres adoptivas”, piden a las autoridades los vecinos del fraccionamiento donde vivía el pequeñito.

Residentes de la zona informaron que el niño constantemente era tratado mal y golpeado por las dos mujeres que los habían adoptado.

Era un niño tierno, sumiso, sin vida, siempre le dijimos que hablara, que dijera, no mis mamis me quieren mucho mis mamis me tienen bien”, dicen que les decía.