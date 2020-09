El terrible caso del joven hallado muerto y sin órganos en Chiapas y por cuyo crimen la madre pide justicia

CHIAPAS.-A principios de septiembre una madre se lanzó por la búsqueda de su hijo, ya que había desaparecido en Chiapas.

Sandra Luz Solís Aguilar solicitó la ayuda y la intervención de las autoridades para localizar a su hijo Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís, de 23 años de edad; la última vez que lo vieron fue el sábado 29 de agosto de este año.

"Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís mide 1.85, es de complexión robusta, pesa 95 kilos, tiene cabello negro y corto y nariz grande y ojos grandes color cafés oscuros", así describían al muchacho en los avisos colocados en diferentes partes de Tuxtla Gutiérrez.

Luego de 14 días de búsqueda, Sandra Luz fue notificada de que habían encontrado al joven, pero muerto.

El cuerpo de Lenin Eliovet fue hallado sin órganos, en hechos que todavía no han sido esclarecidos.

La víctima estudiaba radiología en una escuela privada y daba su servicio social en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según reporta Proceso.

La madre dijo que el 29 de agosto, Eliovet le dijo que saldría con dos amigos, compañeros del servicio social en el IMSS, pero nunca más volvió a su casa, localizada en el Barrio Guadalupe.

Ahora ella está pidiendo a las autoridades que investigue el crimen y dé con los responsables del brutal asesinato.

Sandra Solis exige la aparición del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que aclaren la desaparición y asesinato de su hijo Lenin Eliovet en Tuxtla Gutierrez.



Lleva 15 días sin ningún avance de la investigación. pic.twitter.com/FTpVv5DobZ — Andrés Domínguez (@andresreportero) September 17, 2020

“La semana pasada fue hallado muerto y sin órganos, pido a Rutilio Escandón (gobernador del Estado) y Jorge Luis Abarca (fiscal General del Estado), justicia por la muerte de Lenin, no es justo que las autoridades no hayan hecho su labor. Pido al presidente López Obrador justicia, hoy es mi hijo pero también puede ser mi hija porque corre peligro, ni una muerte más por tráfico de órganos. Chiapas no es segura”, declaró la madre en redes sociales.

Hasta ahora la Fiscalía no tiene detenidos por el crimen.