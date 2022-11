Piden a Platanito asumir consecuencias por burla a Debanhi Escobar y "no ser cul..."

MONTERREY, Nuevo León.- Luego del comunicado que Sergio Verduzo, Platanito, hizo tras el rechazo que generó un video en el que se burla de la desaparición de Debanhi Escobar, usuarios de Internet le pidieron asumir las consecuencias y "no ser cul...".

Puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir, no es mi intención, se los juro", es parte de lo que Platanito dice.

Tras ello, se ha criticado que quienes hacen tras ese tipo de chistes suelen escudarse en que "linchan al comediante" por "humor negro o presuntamente exponer la realidad" en lugar de a "los verdaderos culpables"

Sin embargo responden que a los comediantes no se les exige justicia como a funcionarios, sino solamente "no ser cul...".

Te puede interesar: Padres de Debanhi rechazan disculpas de Platanito; no retirarán la demanda



Piden a Platanito asumir consecuencias por burlas a Debanhi

El comediante David Vaka publicó un TikTok, que fue borrado de la plataforma y más tarde resubido a su cuenta de Twitter, en el que señala que Platanito pudo haberse burlado del gobierno, que aún no ha esclarecido del todo la muerte de la joven, del circo mediático que se hizo con el caso, pero eligió burlarse de la víctima.

Muchos de los que defienden a Platanito dicen que se burló del gobierno con la falta de agua. No es cierto, el objeto de burla fue Debanhi",

Más tarde ironizó con su "disculpa de cajón" diciendo "no, no, no, yo también tengo hijas, tengo sentimientos, ¿por qué me atacan?".

Me lo bajaron de tiktok pero lo pongo aquí tambien como no pic.twitter.com/oXFZ8ZNkjQ — David Vaka (@DavidVaka_) November 16, 2022

Así como Platanito y otros comediantes argumentan que "existe la libertad de expresión para decir estupideces, hay gente que también la puede usar para hacerte ver que lo que dices es estúpido", sentencia.



También dijo que hay personas "edgy" que están tan acostumbrados a decir lo que quieren y ser "cul...", pero se olvidan que sus palabras y acciones tienen consecuencias.

Por último dice que la finalidad de esto no es "sentirse superior moralmente" sino discutir esos temas y no ser "cul..."