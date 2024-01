Piden a AMLO reconocer su comentario transfóbico hacia diputada y pedir disculpas

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado, diversos simpatizantes de Morena solicitaron este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador realizar una declaración respecto a su comentario transfóbico dirigido a la diputada de Morena, Salma Luévano, y admitir su error para demostrar su respeto a la comunidad en México.

De este modo, Temístocles Villanueva, diputado de Morena, dirigió un mensaje a López Obrador: "Parte del cambio implica reconocer errores y rectificar. En esta larga trayectoria que hemos compartido, hemos aprendido que para efectuar cambios culturales es fundamental perseverar y mantener una posición firme".

Hasta el momento, la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena no ha emitido ningún comunicado en respuesta a los comentarios del presidente.

En su conferencia matutina del lunes 8 de enero en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra los medios de comunicación y periodistas, mencionando un encuentro previo con la diputada federal de Morena.

López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale? Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos, cómo no, esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos".