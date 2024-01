AMLO se defiende tras críticas por beso a diputada transgénero: "Yo beso a hombres", dice

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se defendió tras críticas en su contra por parte del periodista López-Dóriga, debido a que había dado un beso a “un señor vestido de mujer”, refiriéndose a la diputada trans de Morena, Salma Luévano.

López Obrador rechazó que este asunto mereciera críticas y aseveró que el momento fue malinterpretado.

Salió de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano. Que me dan un beso, o me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos, ¿cómo no? Pues es parte de mi manera de ser. Son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferenica sexual?"