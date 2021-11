Piden Alcaldes CDMX presupuesto según recaudación de predial; Sheinbaum califica propuesta de retrógrada

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) pidió que el presupuesto sea mayor donde se recauda más predial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es una propuesta retrógrada y que muestra lo que es el conservadurismo.

Definitivamente no, esa propuesta no va con una visión de equidad, de igualdad, de disminución de desigualdades, de derechos; es más, esa propuesta revela lo que son, lo que es el conservadurismo. La otra propuesta es una visión de equidad, de igualdad, de distribución de la riqueza, de atención a los pobres, si no, lo único que se va a hacer es acrecentar la desigualdad", dijo.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que la propuesta para entregar el presupuesto a quienes recaudan más por el impuesto del predial está fuera de la Constitución, "que dice que debe ser progresivo y para eso hay un Estado federal".

Sheinbaum reprueba propuesta de Unión de alcaldes

"Yo sería incapaz de decir, porque es injusto, es retrógrada, es absolutamente conservador, el plantear que la alcaldía Álvaro Obregón le dé todo su presupuesto al Pedregal de San Ángel o a Chimalistac porque allá, Lomas de la Era y todo eso, pues no hay recaudación de predial. O que en Coyoacán se concentrara todo en el centro porque allá, en Santo Domingo, pues hay un menor pago de predial", explicó.

Agregó: "O que en Tlalpan se concentrara todo en el centro de Tlalpan o en Jardines de la Montaña porque no hay absolutamente recolección del predial en los pueblos originarios; entonces allá, el Ajusco, San Miguel Xicalco, a Magdalena Petlacalco o a Topilejo, pues no haya, no va a haber presupuesto, lo sentimos mucho porque quien paga los impuestos está en el centro de Tlalpan o en la Toriello Guerra o en el Club de Golf; allá en el Club de Golf hay mucha recaudación, pues entonces vamos a destinarle todo el presupuesto al Club de Golf, ¿verdad que no?".

Claudia Sheinbaum recordó que este miércoles será entregado el Paquete Económico al Congreso local, y que estiman que haya una recaudación similar a la de 2019, y se está fortaleciendo educación, salud, inversión pública, el Metro de la Ciudad de México, y se les está dando a las alcaldías un poco más del porcentaje establecido en la Constitución y con una distribución similar a la de 2019.

Piden alcaldes reunión por Ómicron

Ante el riesgo que representa Ómicron, la nueva variante del Covid-19 que presuntamente es más agresiva, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a organizar una reunión de Cabildo urgente, para abordar temas en materia de salud, sobre todo, para planear una estrategia para enfrentar esta nueva variante.

En conferencia, el vocero de dicha agrupación, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, sostuvo que este segundo llamado a la doctora Sheinbaum para convocar a una reunión con los 16 alcaldes no sólo es para hablar temas presupuestales, sino sobre la coordinación entre autoridades durante la época invernal y, con ello, combatir un incremento en casos por coronavirus.

Insistió que están interesados en apoyar en la estrategia, "para lograr la eficacia en esta campaña de vacunación contra la influenza, así como las medidas de las autoridades para prevenir que aumente el riesgo de contagio en esta temporada invernal", advirtió.