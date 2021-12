Pide Sheinbaum al INE ejercer Austeridad Republicana para revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- Que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo un verdadero programa de Austeridad Republicana fue el llamado que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo a los consejeros tras la decisión del INE de retrasar el ejercicio de revocación de mandato al afirmar que no hay los recursos suficientes.

Tras la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de paz en la alcaldía de Xochimilco, Sheinbaum enfatizó la necesidad de que los consejeros ejerzan acciones como dejar de viajar y de tener otros lujos.

Pues, que hagan un programa de Austeridad Republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de Austeridad interno. Entonces, esa es la recomendación, porque el Instituto Nacional Electoral, su objetivo es que, no solamente se promuevan las elecciones o la Democracia Electoral, sino también la Democracia Participativa; entonces es un llamado a que reconsideren y que recuperen la Revocación de Mandato para el tiempo en que fue planteado”.

Consulta debe llevarse a cabo en abril

La mandataria capitalina subrayó que ya fueron entregadas las firmas suficientes por parte de diversas asociaciones civiles o personas para apoyar que la consulta se lleve a cabo en abril.

Sheinbaum Pardo calificó de pretexto el motivo del INE para retrasar el ejercicio al tener comportamientos que no son acorde con la Constitución ni con los tiempos que vive el país.

“Ellos ponen como pretexto –así lo digo, como pretexto–, que requieren más recursos; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no ha hecho un programa de Austeridad acorde con los tiempos del País, recibe muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene, puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de Revocación de Mandato; eso es en primer lugar. El segundo, es que es una disposición constitucional, ya, no es un asunto que ellos puedan determinar sí o no; y, el tercero, es muy claro, fueron seis consejeros frente a cinco consejeros”.

Mencionó que en el discurso del consejero presidente, Lorenzo Córdova se toma que el INE no está de acuerdo con la Revocación de Mandato pero insistió en un mandato constitucional por lo que destacó que los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, contando con su apoyo hicieron el llamado a realizar la revocación de mandato en el tiempo programado.

