Pide AMLO a adversarios dejar de lado el odio y que no endurezcan sus corazones

CIUDAD DE MÉXICO.- En el periodo de mayor contagio de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que reflexionen, que depongan su actitud y para dejar de lado el odio y no endurezcan sus corazones.

Ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio, que piensen en el interés general, en lo demás, en el prójimo, que piensen en la patria, la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene materialismo, el afán de lucro, lo que no tiene valor".