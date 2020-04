Permitirán que familiares vean a fallecidos por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud resolvió que familiares sí podrán ver a los pacientes que fallezcan por Covid-19 en un hospital.



Esto luego que se registraran conflictos y agresiones a personal, como las registradas en un hospital del IMSS en Azcapotzalco, debido a que personal de salud impedía el acceso a los cuerpos para evitar que se extendieran los contagios.



En la Guía para el Manejo de Cadáveres, actualizada este 21 de abril, se especifican las condiciones para autorizar el acceso a los familiares bajo la supervisión de personal médico.





Puede permitirse el acceso solo a dos familiares y/o amigos más próximos y cercanos, quienes deberán deberán de utilizar precauciones de contacto", refiere el texto.



Además, indica que a los familiares se les deberá entregar equipo de protección personal para acercarse al cuerpo del fallecido por Covid-19 y que se les recomendará no tocarlo.



"Se dará la recomendación de no establecer contacto físico con el cadáver (no tocar ni besar el cuerpo), ni con las superficies u otros fómites de su entorno que pudiera estar contaminados", añade el documento.



Tras la notificación a los familiares, el personal médico deberá transferir lo antes posible al fallecido a la morgue de la unidad hospitalaria.



También se especifica que para recibir el cadáver, la familia deberá contar con los servicios funerarios contratados para la disposición final del cuerpo.