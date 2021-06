‘Permiso concedido para tomarse una caguama’, responde Anaya a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, lanzó un nuevo video en el que “da permiso” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de tomarse una caguama, mientras él bebe una “victoria” en el poniente de la Ciudad de México y en Querétaro.

Anaya se refirió a la victoria de la coalición PRI-PAN-PRD en varias de las demarcaciones de la capital del país que eran gobernadas por Morena, como Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, entre otras.

En un mensaje irónico, Anaya le concedió al presidente López Obrador permiso para beber una caguama mientras él celebraba haberle quitado al partido de Morena casi la mitad de la CDMX.

El panista manifestó estar feliz porque Morena ya no cuenta con la mayoría, con la que amenazaron con desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

En su mensaje, Anaya brindó con el presidente y le advirtió “nos vemos en 2024”.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una ‘Victoria’ aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y pues feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud presidente! Todo con moderación nos estamos viendo en el 2024”, dijo el panista mientras sonríe a la cámara.