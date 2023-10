Periodista desmiente a Raymundo Riva Palacio: "Falso que militares estén asaltando autos privados con ayuda"

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Oscar Balmen ha desmentido las afirmaciones de Raymundo Riva Palacio, participante en el programa "Tercer Grado" de Televisa, quien afirmó que militares están asaltando a personas que transportan ayuda de manera privada hacia Acapulco.

Riva Palacio utilizó su cuenta de Twitter para difundir la información de que había recibido informes sobre militares asaltando vehículos privados que llevaban ayuda humanitaria.

En respuesta, Oscar Balmen ha declarado que estas afirmaciones son falsas y ha compartido su propia experiencia en el área.

Esto es falso. He realizado este recorrido en cuatro ocasiones y no existe tal riesgo, Raymundo Riva Palacio. El periodismo en el lugar de los hechos tiene la responsabilidad de no difundir información falsa ni engañar a la audiencia. El tramo entre Chilpancingo y Acapulco está despejado para llevar donativos. Les insto a ayudar, compartir y no quedarse indiferentes", expresó Balmen en su cuenta de X.