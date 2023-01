"Pensé que íbamos a morir aquí": dice María Luisa tras el incidente en Metro de Línea 3

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el vagón en el que viajaba se empezó a llenar de humo, María Luisa López no pudo hacer más que encomendarse a Dios. "Yo la verdad pensé, pues ya nos morimos aquí porque no sabíamos si se iba a prender o algo" recordó.

Se trató de una hora de estrés continuo, donde otros pasajeros trataban de bajar a toda costa del tren, varios rezaban ante la impotencia y otros intentaban calmar la situación, ayudando a los lesionados.

Me desesperé mucho. Y más porque oyes a la gente gritar y no sabes que va a pasar. Si no te moriste por el impacto, por la gente que sale corriendo y que se acelera".