Pega T-MEC a inversión manufacturera en el País

CIUDAD DE MÉXICO.-La incertidumbre que ha generado la ratificación en EU del T-MEC, es una de las razones que provocaron la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de las industrias manufactureras.



En el acumulado de enero a septiembre de este año, la IED para las industrias manufactureras fue de 2 mil 973 millones de dólares, una caída de 30.6 por ciento, en lo que refiere al rubro de nuevas inversiones, según datos preliminares de la Secretaría de Economía para esos periodos.



El hecho de que EU todavía no logre la ratificación del T-MEC, ha creado un ambiente de incertidumbre que inhibe la IED en el sector de manufacturas, refirió Pablo Romero, analista en macroeconomía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).



No saben (empresas) si el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) va a continuar, si va a entrar el T-MEC y entonces existe un estado de incertidumbre económica que no ha permitido el fomento de la inversión extranjera porque las empresas no saben cómo van a trabajar", coincidió Hadar Moreno, director de la firma Servicios Integrales en Comercio Exterior, Fiscal y Penal (Sicefipe).