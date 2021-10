Patricia Armendáriz señala que "no le han dado evidencia de falta de medicamentos"

CIUDAD DE MÉXICO.-Patricia Armendáriz reveló en redes sociales que no le han dado evidencia de falta de medicamentos en el sector Salud en México.

En su cuenta de Twitter, la diputada comentó:

"Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia".

Hugo López-Gatell acusó a farmacéuticas

Hace unos meses, Hugo López-Gatell reveló que a lo largo del 2019 habían tenido desabasto de proveduría, poque las empresas farmacéuticas no les querían vender medicamentos.

Cuando en el 2019 faltó el metotrexato fue porque PiSA nos lo escondió... 36 mil frascos de metotrexato nos los escondió y no quería darlos porque cerramos por acción de Cofepris una planta que tienen en Miguel Ángel de Quevedo cuando descubrimos que ahí había contaminación bacteriana en los ciclos de producción, no solo en los de cáncer, sino en otros", comentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Agregó:

"Cerramos la planta e hicieron este chantaje, siendo un monopolio, como ya lo mencioné, obviamente nos puso en desabasto inmediato. La manera en lo que lo solucionamos fue ir a comprarlos a otras partes del mundo".

Te puede interesar: Medicamentos en México: Pisa, farmacéutica señalada por desabasto

López-Gatell mencionó que en México "una sola compañía corrompió el sistema desde el sexenio de Felipe Calderón -que produce mediamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicio de soluciones parenterales y nutrición, le hemos ido descubriendo una tras otra-".

Enfrentamos mafia que monopolizaba industria de medicamentos: AMLO

Enfrentamos una mafia que monopolizaba la industria de los medicamentos en México, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tuvimos que enfrentar una mafia que era protegida por políticos corruptos. Se compraban 100 mil millones de pesos al año a 10 empresas, que eran intermediarias con buenas influencias, y no había medicamentos en hospitales", afirmó el mandatario hace unos meses.

Añadió:

"Estaban tan protegidos que en México no se podía comprar medicinas en el extranjero, era un monopolio bien protegido, ahora ya se acabó, ya se pueden hacer compras en el extranjero, vamos a tener abasto suficiente de medicamentos, y esto nos permite el garantizar la atención médica y medicamentos que se ofrezcan de manera gratuita".

AMLO detalló que durante su gobierno se va a trabajar para garantizar que haya tratamientos y medicamentos para las personas, y que esto sea gratuito y de calidad.

"Yo hago el compromiso de que no va a faltar nada, medicamentos, equipo y no van a faltar los médicos, los especialistas".