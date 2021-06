Medicamentos en México: Pisa, farmacéutica señalada por desabasto

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras declaraciones de Hugo López-Gatell y la respuesta de organizaciones de padres de niños con cáncer, el tema del desabasto de medicamentos en México ha sido retomado por los medios y la sociedad. Además de lo mencionado, cabe resaltar que la farmacéutica Pisa ha sido una de las principales señaladas por el desabasto de medicamentos.

Ante la emergencia que generó la escasez en hospitales para tratar el cáncer, varios laboratorios presionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con tal de obtener condiciones preferenciales para la venta de sus productos, siendo Laboratorios Pisa, quien controlaba la mitad del suministro del medicamento al sector público.

En aquel entonces, Pisa al pedir a Hacienda apoyos ante Cofepris, para “acelerar procesos administrativos” y reactivar la línea de producción de su planta en Coyoacán y evitar el desabasto total del metotrexato, enfrentaba la clausura de su principal planta de oncológicos luego de denuncias sobre que sus fármacos causaron daños a pacientes con cáncer.

En 2019, se registró en un "abultado expediente", según reportó la revista Proceso, las irregularidades operativas y sanitarias de Pisa durante la producción de determinados medicamentos, especialmente los inyectables. Por esta razón, el gobierno buscó alternativas ante las suspensiones de plantas, pero se encontró con empresas que ofrecían sus productos hasta cinco veces más de lo que se pagaban.

Pisa, ha sido también señalado como monopolio de fabricación de medicamentos oncológicos (contra cáncer), su permiso (CBP) indispensable para participar en licitaciones y ventas del gobierno federal y al sector privado.

Socio de empresa vetada por AMLO

Cabe recordar que la farmacéutica Pisa es socio comercial de Distribuidora Internacional de Medicamento y Equipo Médico (Dimesa), empresa vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la venta de medicamentos al Sector Salud.

López Obrador señaló, evitando mencionar el nombre, que la compañía recibió cerca de 90 mil millones de pesos por ventas al sector salud.

El mandatario sugirió que la firma "podría estar coludida" actualmente con el director del Hospital Infantil de México, para "generar protestas por la presunta falta de medicamento".

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, añadió que por irregularidades, a Pisa les cerraron varias plantas en 2019; en respuesto, la empresa retuvo 36 mil frascos de metotrexato, medicamento contra el cáncer. Añadió que a finales de abril se detectó un brote de infección por bacteria y al realizar la investagación, se descubrió que la fábrica en la que se producía el producto estaba contaminada.

Pisa incumplió contrato

La farmacéutica no cumplió un contrato con el Hospital Infantil de México para suministrarle 36 mil frascos de metotrexato con el que si contaban.

"Estaban ahí, pero la empresa dijo ‘es culpa de Cofepris’ y algunos periodistas dijeron que la Cofepris era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, no. La Cofepris protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura, la empresa tenía 36,000 frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos", dijo Gatell Ramírez.

Para resolver la situación, explica, el gobierno tuvo que comprar un medicamento del extranjero.

SFP abre investigación

Debido a la crisis de desabasto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación el pasado 20 de agosto de 2019 contra grupo Pisa y el jefe de Hemato Oncología del Hospital Infantil.

Con esta, la farmacéutica suma seis expedientes abiertos. La SFP agregó que autoridades del Hospital Infantil ampliaron el 31 de diciembre de 2019 el contrato de distribución para Pisa en 20%, pero éste podría ser rescindido por ser sujeto a la investigación.