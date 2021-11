Paris Hilton donó 250 mil pesos para construir casas para damnificados del sismo en Xochimilco: arquitecto

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la zona chinampera de Xochimilco, las fresas cultivadas y las flores de temporada, se encuentra la “casita de madera” de la familia Martínez Castillo. Por fuera pareciera que no es muy cálida para pasar los fríos que se viven en la zona sur de la Ciudad de México, pero al estar dentro es cálida y reconfortable.

Tiene lo necesario para habitarla, las recámaras, sala, cocina, baño y comedor están hechas con madera reciclada y cartón. Las habitantes de la casa relatan que no pasan frío, mucho menos les entra el agua en la temporada de lluvias.

La jefa del hogar, Eloisa Martínez Castillo, contó que de donde surgió su nueva vivienda y como se ha acoplado a ella: “En esta casa vivimos mi hija, mi madre y yo, tiene espacio suficiente para nosotras tres, la hemos ido adecuando con el paso de los años, es pequeña y muy calientita. Desde hace cuatro años vivimos aquí, el sismo del 2017 nos dejó sin nuestro patrimonio que habíamos construido durante años.

Paris Hilton ayudó a reconstruir casas en Xochimilco tras sismos

Se organizaron para apoyar damnificados por sismo

Durante y después de la emergencia, varios vecinos nos organizamos para pedirle ayuda al gobierno en turno pero nunca nos hicieron caso. Por un tiempo nos dieron un apoyo económico para pagar una renta pero después nada.

"Afortunadamente siempre hay gente buena que quiere ayudar a los demás, un grupo de personas organizadas me vinieron a construir mi casita de madera, el patrimonio que tengo. Estoy muy agradecida con todos ellos", relató doña Eloisa con la voz entrecortada.

Y es que, un grupo de personas organizadas se juntaron para apoyar a las personas que se habían quedado sin sus casas. Uno de los grupos colectivos llamado “Construyendo sueños” fueron los iniciadores del proyecto.

Jocelyn Chapa Serralde y Sindy Nallely Rodríguez Torres fueron dos de las voluntarias para la realización de las “casitas de madera”, ellas buscaban los apoyos entre los vecinos, conocidos y amigos.

Inclusive tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con la modelo y empresaria Paris Hilton, quien realizó una donación económica para la construcción de las viviendas. En ese entonces llegó a un predio ubicado entre invernaderos y canales; ahí la esperaban una veintena de personas, en su mayoría niños, jovencitas y madres que querían conocerla.

El creador del primer croquis de las “casitas de madera”, Antonio Benjamín Moreno, asegura que Paris Hilton donó alrededor de 250 mil pesos.

Llegó la actriz Paris Hilton a la zona del desastre, al ver la terrible situación donó alrededor de 250 mil pesos, alcanzó para unas cinco casas más”, aseguró.

En cuanto a la creatividad de las casas emergentes, el arquitecto Benjamín Moreno, diseñó un croquis de acuerdo a la necesidad de las personas afectadas tras el sismo.

“Las personas estaban viviendo bajo lo que podían, entre mantas, carpas, casas de campaña. El material más barato fue la madera reciclada. Se trató de reciclar todo al máximo para que el impacto ambiental fuera el menos posible en la zona chinampera.

Reutilizamos todos los elementos que tenían las casas, desde ventanas, puertas, castillos. Sabemos qué tipo de materiales pueden entrar y que no, de entrada, no podría entrar metal, no adobe porque se afecta el tipo de suelo. El material más barato fue la madera reciclada”, expresó entrevista para El Imparcial, Benjamín Moreno.

El creador del primer croquis de la casa emergente, asegura que la primera vivienda fue la precursora para que se hicieran aproximadamente 45 viviendas en la zona más afectada tras el movimiento telúrico.

“Nos basamos en un croquis con base en las necesidades de las personas. Unas casitas fueron más pequeñas, otras más grandes. Lo importante de esto es que se generó un movimiento social, se hicieron más de 45 casas en San Gregorio Atlapulco, alcaldía de Xochimilco. Todo fue apoyo comunitario, nada por parte del gobierno”, dijo.

Xochimilco, después del sismo del 2017

Cuando ocurrió el sismo del 2017, la demarcación estaba encabezada por el gobierno morenista, quien contabilizó 4 mil 796 reportes de daños en Xochimilco, de los cuales 3 mil 759 corresponden a viviendas y el resto a escuelas (98), inmuebles públicos (69), bardas (574), monumentos históricos (31), entre otros rubros.

Sobre las 3 mil 759 viviendas afectadas, Xochimilco detalló que el gobierno federal validó la inclusión de 2 mil 109 inmuebles para ser beneficiarias de apoyos para reconstrucción pero no visitó otras mil 650 de la zona chinampera o cerril por estar asentadas de manera irregular, por lo que no clasifican para entrar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para ese entonces.

Luego de los sismos de septiembre 2017 y febrero de 2018, el gobierno federal otorgó entre 2018 y junio pasado 55 mil 17 subsidios para reconstrucción de viviendas, lo que representó un número igual de familias atendidas.

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021 la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) otorgó 9 mil 511 subsidios para la reconstrucción de viviendas con una inversión de mil 699 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma: 71.4% (6,795 subsidios) para reconstrucción total de vivienda; 24.8% (2,356 subsidios) para reconstrucción parcial de vivienda; 3.5% (355 subsidios) para rehabilitación de vivienda con valor patrimonial y vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales; por último, 0.3% (25 subsidios) se destinó a vivienda nueva para reubicación.