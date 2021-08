Pareja de adultos mayores denuncia que vecinos diariamente les tiran basura y hasta animales muertos fuera de su hogar

"Todas las mañanas limpio mi banqueta y al día siguiente amanecen bolsas de basura o desperdicios, botellas, costales con perros y gatos muertos. He ido al municipio a quejarme y no hacen me caso”, destacó Doña Luz.