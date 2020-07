Coronavirus en México: Han emprendido una campaña contra Hugo López-Gatell: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la pandemia de coronavirus va a la baja en el País.

Agregó que sólo en 9 estados de la República registran aumentos y que el resto ya tiene indicadores de que se está desacelerando.

Además acusó que varios medios conservadores han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell.

"Él es un profesional, pero lo atacan permanentemente, están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban", señaló.

Recordó la portada de la revista Proceso en la que aparecía un horno crematorio y que deía: "Fase 3. La Pesadilla".

"Imáginense el nivel de alarmismo. El Reforma sigue haciendo lo mimsmo, comparándonos con España, Francia y otros países, sin tomar en cuenta el número de habitantes. Ofrecemos disculpas por las comparaciones por que son seres humanos que pierden la vida, nos generan mucho dolor, y enviamos los pésames de los que han fallecido en todas partes".

AMLO agregó que, según informes de universidades, Reino Unido tiene por cada fallecido en México 2.4, mientras que España 2.2; Francia 1.6; Brasil 1.2 y EU 1.5.

Asimismo, el presidente invitó a todos a transitar a la nueva normalidad sin autoritarismos, tenemos que recobrar nuestra libertad, salir a la calle si es necesario.

"Si nos ganamos la vida en la calle, ni modo, tenemos que salir, y salir con cuidados, cuidándonos, con sana distancia, no agrupándonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya la transmisión del virus. Depende de nosotros, lavarse las manos, la higiene personal, de que nosotros nos cuidemos. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer".

Por último, le ofreció sus respetos al subsecretario de Salud por la manera en que ha informado sobre cómo cuidarse para no enfermarse.

México registra jornada de 6 mil 094 contagios y 539 muertes por la Covid-19

Las autoridades sanitarias mexicanas informaron este sábado de 6 mil 094 contagios y 539 muertes por Covid-19, con las que el país llegó a 295 mil 268 casos y 34 mil 730 defunciones desde el inicio de la pandemia el 28 de febrero.

Con esa cifra de contagios y de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México superó a Reino Unido, que reportaba 290 mil 502 contagios.

Los contagios de las últimas 24 horas mostraron un crecimiento porcentual del 2,1 % en comparación con los 289 mil 174 casos del viernes, de acuerdo con el informe técnico publicado en el portal de la Secretaría de Salud.

Las 539 nuevas defunciones que se consignan en esta jornada, suponen un aumento del 1,5 % en comparación con los 34.191 que se tenían el día anterior, indicó la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, al término de esta jornada, México tiene 2 mil 281 decesos sospechosos que están pendientes de resultado para su confirmación.

Los casos activos, que son pacientes que desarrollaron los síntomas en los últimos 14 días, a día de hoy son 30 mil 682 con un aumento de mil 055 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Los casos sospechosos llegaron a 78 mil 393, unos 3 mil 445 menos respecto a los reportados el día anterior, señalaron las autoridades de salud.