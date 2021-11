Padre de Octavio Ocaña pide justicia y apoyo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de Octavio Ocaña pidieron la ayuda de AMLO para que lo que consideran como crimen del actor no quede impune.

Octavio Pérez, padre del fallecido, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador es tabasqueño, por lo que esperan que les apoye.

Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye. Nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron”, reportó SDP.

Tras sepelio la justicia para Octavio: Familia

Además cita que el domingo 31 de octubre, durante una entrevista para Grupo Cantón, el padre del actor planeaba este lunes enterrar a su hijo poco antes del mediodía.

Y que después de eso, sus energías se enfocarán en buscar justicia para su hijo:

“Le tenemos que rascar para que esto no quede impune y no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso, pero primero lo primero, primero es acabar este ciclo, que yo esté más tranquilo porque esto es un dolor que nadie lo sabe más que yo”, sostuvo al medico de comunicación.

Muerte de Octavio Ocaña

El fallecimiento del actor de Octavio Ocaña, quien interpretaba el papel de “Benito Rivers” en la serie televisiva “Vecinos” fue reportado el viernes por la tarde cuando conducía una camioneta en la ruta del Municipio de Atizapán, al Oeste de la capital mexicana.

La Fiscalía expuso que el actor, así como acompañantes viajaban en el auto donde se negó a detenerse al ser abordado por la Policía, iniciando así una persecución.

Y que durante la huída el conductor perdió el control salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha.

“En este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”, cita,

Poco después el actor fue localizado aun con vida con varias heridas, entre ellas un impacto de bala en la cabeza.