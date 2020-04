Pacientes en situación crítica tratados con plasma han mejorado: Salud Nuevo León

MONTERREY.- El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, aseveró que dos de los tres pacientes que estaban en situación crítica de salud, y fueron tratados con plasma de un paciente recuperado -el empresario Tony Peña- ya muestran signos de mejoría.

Asimismo, afirmó que los 105 pacientes que ya superaron la enfermedad están dispuestos a donar plasma con anticuerpos, para transfundirlo a enfermos en condición crítica.

El doctor De la O informó que después del señalamiento que el miércoles hizo el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, en el sentido de que puede resultar contraproducente el uso de túneles o cabinas sanitizantes, personal de la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría Estatal de Salud procedió a realizar visitas a los lugares donde han sido instalados, para proceder a su clausura.

No obstante agradeció a los alcaldes que procedieron a su instalación en el ánimo de contribuir a evitar la propagación de la pandemia, y dijo que pueden apoyar con otras medidas con el mismo propósito, como promover que la gente permanezca en casa durante este periodo de cuarentena.

Por otro lado, dio a conocer que con una paciente que murió el miércoles, se elevó a seis el número de decesos por Covid-19 en Nuevo León. Se trata de una mujer de 80 años de edad que presentaba obesidad como enfermedad agregada, precisó.

El funcionario señaló que hasta este jueves se registran 106 casos de Covid-19 confirmados ante el Indre, y otros 65 en hospitales privados y cuatro en laboratorios privados, mientras 105 pacientes que representan el 65 por ciento de los 176 que han sido contagiados por el virus, de acuerdo a las pruebas oficiales que dieron positivo en hospitales o laboratorios privados.

Asimismo, comentó que hay 35 hospitalizados de los cuales ocho permanecen graves y cinco delicados. La sexta víctima mortal de la pandemia es una mujer de 80 años con problemas de obesidad que falleció el miércoles en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Manuel de la O hizo un llamado a la población para que no acuda a tratar de realizarse la prueba de Covid-19, en los módulos que hoy se instalaron en tres sitios de la zona metropolitana, pues son exclusivos para personas que presenten los síntomas de la enfermedad, no para quienes pretenden que se les tome la muestra “por si acaso”, aunque no tengan ningún síntoma relacionado con el virus.

Además declaró que los tres módulos que hoy fueron instalados, son exclusivos para gente que acuda en automóvil, pues quien vaya a pie puede acudir a los laboratorios públicos y privados ya referidos con anterioridad, pero siempre y cuando presenten los síntomas de Covid-19 y sean referidos por un médico.