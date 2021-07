Pablo Montero explota contra su ex esposa y su nuevo novio

Ciudad de México.- Pablo Montero sigue defendiéndose de los señalamientos en su contra luego de que se difundieran algunos videos en los que aparece sosteniendo una fuerte discusión con su ex esposa Carolina Van Wielink frente a sus hijas.

En entrevista para el programa Hoy, el cantante mexicano aseguró que la madre de las pequeñas está mintiendo al decir que tiene una orden que le impide ver a las niñas.

Se está contradiciendo, porque ella dijo públicamente que yo tengo una orden de restricción con mis hijas, entonces por qué está diciendo (en el video) que el próximo fin de semana que me toca, igual volvió a violar la ley desapareciéndose

Explicó.

De la misma manera, Pablo aprovechó el momento para leer una aclaración de su abogado sobre este tema.

“Las declaraciones de la ex cónyuge de mi cliente resultan sumamente fuera de la realidad, y de la realidad jurídica, pues aseverar que tiene una orden de restricción en contra de mi cliente y de las niñas, solo refleja su nulo conocimiento jurídico y su poco asesoramiento, lo único que tiene es una medida precautoria, donde el Ministerio Público pide a mi cliente no haga actos de molestia, lo cual está lejos de una orden de restricción”.

Por último, el también actor no ocultó su molestia al tocar el tema de la actual pareja de la madre de sus hijas menores y reveló que ese era el motivo de su enojo en las imágenes donde se le ve pidiéndole el comedor a Van Wielink.

“Por mí que se vayan a un hotel, que se vayan a otro lado o donde viva él, no sé… pero ahí no, es la casa de mis hijas, por eso está el video ese donde me puse como león”, explicó.