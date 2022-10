PVEM prepara reforma para sancionar abandono de mascotas

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), México es el tercer país de Latinoamérica con mayor maltrato animal y el primero con más caninos abandonados por sus dueños.

Según estudios, el 70% de animales domésticos en el país se encuentran en las calles por descuido y abandono por lo que, ante esta problemática, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsará una reforma para establecer sanciones y leyes que protejan a los animales.

"Es prioritario establecer sanciones para el abandono de mascotas, considerando que no solo ocasiona un daño al animal, también puede ocasionar daños a las personas y a la sociedad en su conjunto", declaró el senador Manuel Velasco Coello.

Velasco calificó al abandono como la forma de maltrato más cruel que se le puede hacer a un animal. Señaló que uno de los principales motivos del abandono es el comportamiento de las mascotas. Sin embargo, los animales no pueden controlar sus instintos. Se deben educar con constanca, cariño y, sobre todo, mucha paciencia.

El abandono puede suponer peligros para el ser humano

La problemática es tan grande que no afecta solo a los animales, sino también a los humanos. Los perros pueden contraer enfermedades al estar expuestos a tantos peligros e infectar a los humanos que transiten a su alrededor. Su deambulación también puede interferir en matería de seguridad y ocasionar accidentes vehiculares o dañar infraestructura y recursos naturales.

El senador comentó que en 2021 se aprobó una reforma que obliga a las entidades federativas a establecer sanciones por maltrato animal. No obstante, reveló que dicha reforma no contempla el abandono como maltrato por lo que no puede ser sancionado.

La iniciativa del PVEM contempla incorporar en el artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la facultad de establecer sanciones a los dueños que abandonen a sus mascotas.

