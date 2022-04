PRI expulsa de sus filas a Quirino Ordaz Coppel tras aceptar ser embajador de México en España

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras aceptar la invitación de Andrés Manuel López Obrador para ser , la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó de su partido a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador del estado de Sinaloa.

El partido tricolor informó que en sesión privada que se llevó a cabo este jueves, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria "resolvió por mayoría de votos de sus integrantes, expulsar al ciudadano Quirino Ordaz Coppel de las filas del partido, por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los Estatutos".

Te puede interesar: Piden la renuncia del entrenador 'Tata' Martino en el Senado de la República.

El PRI explicó que el exmandatario estatal no acató la resolución del Consejo Político Nacional, que lo emplazó a rechazar el cargo diplomático. ?"El ciudadano Ordaz Coppel no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional, y con el que no se tiene convenio de coalición", indica el resolutivo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

Hace poco más de de una semana el exgobernador Ordaz Coppel, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía con el presidente de México donde asegura que le "trabajar fuerte en fortalecer la promoción de inversión y la unidad entre los 2 pueblos".