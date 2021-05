PES denunciará al gobernador de Jalisco por intromisión en proceso electoral

JALISCO, México.-El presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, dijo que presentará denuncias penales en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por considerar que tiene intromisión en el proceso electoral.

Flores Cervantes detalló que estas denuncias las realizará en la Ciudad de México y no Jalisco por una simple sencilla razón: ”aquí no va a proceder" porque no se ha avanzado en el régimen democrático, “en nuestro país, algunos siguen teniendo el control de los órganos electorales para manejarlos a su antojo”, aseguró.

Por otro lado, el líder pesista, en compañía de candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular en Jalisco, lamentó que en esa entidad Morena también se haya aliado con el PRI y haya dejado a un lado los principios que los llevaron a hacer la alianza en el 2018.

Es muy triste lo que pasó en Morena, no me cabe duda que lo que dijo Yeidckol hace justamente 2 años en la elección de Baja California hoy también es una realidad aquí en Jalisco, ella definió su alianza con el PRI en Baja California como el “Primor...Ya les llegó el Primor a Jalisco ya hay una alianza, todos los cuadros del PRI se saltaron a Morena”, resaltó.

Flores Cervantes aclaró que el PES no es satélite de Morena, ya que es y ha sido aliado del presidente López Obrador y si quieren encontrar un partido que piense como lo hace AMLO no deberían voltear a ver a Morena, deberían voltear a ver al PES.

INE ordena a Alfaro a eliminar 20 videos

Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ratificaron el pasado 2 de mayo la decisión de ordenar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a borrar videos que publicó el pasado 15 de abril en sus cuentas de redes sociales.

En los materiales que compartió el gobernador de Jalisco, se difundieron las obras que su gobierno ha realizado en municipios como Cañadas de Obregón, Ixtlahuacán, Valle de Guadalupe, entre otros.