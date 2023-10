“Otis” dejó 27 muertos y cuatro desparecidos en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El huracán “Otis” dejó como saldo hasta el momento 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas en Guerrero, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Se habla, hasta el momento, de 27 personas fallecidas. Lamentablemente, son 4 personas desaparecidas hasta el momento", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, reportó a través de un enlace en vivo durante la conferencia matutina que el huracán fue “totalmente devastador para nuestro puerto”.

“Ya están trabajando a marchas forzadas para reestablecer todos los servicios de electricidad, el internet. Aquí en una parte de Acapulco ya hay internet, hay luz”, informó la gobernadora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la pérdida de vidas humanas.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que el huracán “0tis” rompió récord, pues no se tenía previsto que evolucionara como lo hizo.

Los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo y mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México que era de 24 horas el huracán Patricia en 2015″, indicó.

La afectación en el sector hotelero de Acapulco fue en el 80% y López Obrador anunció que se realizará una reunión con los hoteleros el lunes en la ciudad para apoyar a la recuperación.

Además de las muertes y afectaciones al sector hotelero por el huracán, se dieron seis cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de ríos.

Fue muy desastroso lo qué pasó en Acapulco. La gente se resguardó, se protegió, por eso afortunadamente no fueron más pérdidas humanas, porque fue muy fuerte, no tiene antecedente en el País de en los últimos tiempos, no sólo por la forma, sino por la magnitud del huracán, cómo entra con mucha fuerza en categoría 5”, explicó.