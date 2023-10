Fernanda Familiar narra que Otis "tiró" el balcón de su cuarto en Acapulco

ACAPULCO, Guerrero.- "Yo nunca he escuchado a un edificio tronar tanto, nunca he escuchado el movimiento del aire. Si ustedes ven los destrozos estuvimos y estamos en el ojo del huracán", narró Fernanda Familiar, reportera de Imagen Televisión, los momentos aterradores que vivió tras el paso del huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero

Durante la transmisión del noticiario nocturno con el periodista Ciro Gómez Leyva, la comunicadora mencionó que viajó a la costa de Acapulco con motivo de una convención y una conferencia para los mineros, contó que fue una de las noches más difíciles de su vida, "se cayó mi cuarto y fue horrible".

Yo me quedé pegada a la puerta, agarrada de una maleta por si se iba el piso, me agarre de la maleta. De repente vi personas pasar y abrí la puerta y les dije ayúdenme por favor, sáquenme de aquí, fue una noche inenarrable", explicó.

Te puede interesar: Otis: Turista se mete a closet por Huracán y se viraliza en TikTok al sobrevivir; cuenta cómo la rescataron



La periodista compartió algunas imágenes donde se observan los daños que dejo el ciclón, desde edificios y autos destrozados hasta palmeras pelonas y árboles caídos.

Detalló que a su regreso a la Ciudad de México, salió por vía Tres Cruces y señaló que Acapulco está devastado y que los saqueos a lugares como la Central de Abasto son impresionantes.

El aeropuerto está inservible, no hay abastecimiento de nada, no hay luz, no hay agua, no hay viveres ni líneas, todo Acapulco está devastado", declara.