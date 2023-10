Otis: Turista se mete a closet por Huracán y se viraliza en TikTok al sobrevivir; cuenta cómo la rescataron

ACAPULCO, Guerrero.- Luisa Peña, estilista de moda que se encuentra en Acapulco por motivos laborales, sobrevivió a la fuerza del huracán “Otis”, tras ser rescatada por personal del hotel Princess durante el paso del ojo del fenómeno meteorológico por el inmueble.

Luisa lo narró esta madrugada, en la red social TikTok, donde mostró la evolución de la tormenta con fuertes vientos desde las 11 de la noche de ayer hasta las tres de la mañana de hoy.

“Son las tres y cuarto de la mañana. Estoy en Acapulco, en el hotel Princess. Acaba de pasar lo más cañón, estuve en el ojo del huracán, me acaban de rescatar.

En algún momento, como a las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, a 260 o más y me escondí en el closet, me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí a tal grado que en un momento sólo pedí otra oportunidad más y yo sé que yo no soy la única, hay mucha gente más, yo soy afortunada y estoy viva y todo bien y no me pasó nada”, contó en el video.