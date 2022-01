Ómicron: Prevén desabasto de medicinas, piden no hacer compras de pánico

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el incremento de contagios de Covid-19, de la variante ómicron, principalmente, se incrementó la demanda de medicamentos y de persistir la tendencia de infecciones podría presentarse desabasto en las próximas semanas en el país, advirtió la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

"Si sigue el punto de contagios de este nivel o se eleva sí podemos tener desabasto de medicamentos en las próximas semanas, porque hay un factor muy importante se vinieron contagios en todo el mundo el fin de año, entre ellos en China y la India que son los que venden las materias primas para el medicamento en México.

Sus plantas no están trabajando al 100% esto se deriva en que la materia prima no llega a tiempo a México, entonces sí se puede generar un desabasto, ahorita todavía no lo hay, por eso es importante romper la cadena de contagios y eso es cuidándonos, usando el cubreboca y guardando la sana distancia", dijo Juvenal Becerra Orozco, presidente de Unefarm.

Desabasto intermitente de medicamentos

La asociación a la que están adheridas casi 6 mil farmacias en todo el territorio mexicano dio a conocer que actualmente se registra un desabasto de manera intermitente en esos negocios, que está directamente relacionado con el retraso internacional en el envío de la materia prima con lo que se elaboran los productos que ayudan a controlar la enfermedad respiratoria.

Si no se frena la ola de infecciones de SARS-CoV-2 empezaría a faltar medicamentos en unos días más, alertó.

Todo depende de la capacidad de contagio, si sube o se mantiene, estaríamos hablando de 15 o 20 días si podríamos tener desabasto si es que sube el punto de contagio, si se mantiene hay muchas alternativas, afortunadamente hay muchos laboratorios nacionales e internacionales que estamos tratando de sustituir, por ejemplo, el paracetamol si a uno se le termina, pues ya estamos hablando con el que sigue, pero si sigue a la alza, entonces en unos 15 días podríamos tener un tema de desabasto, obviamente lo informaríamos, pero ahorita estamos trabajando muy de la mano con todos", explicó Juvenal Becerra.

Llaman farmacias a no hacer compras de pánico

La Unefarm exhortó a la gente a no realizar compras de pánico en los próximos días porque perjudicaría a las personas que realmente necesitan adquirir los productos para controlar a la enfermedad.

"El llamado a la población es que no tenemos que hacer compras de pánico, también decirles a la gente que tenemos vacunación, la variante ómicron no está siendo tan agresiva con nuestro cuerpo, entonces si van a comprar medicamentos que no sea de tanto pánico porque de repente llegan y piden de cinco a 10 y realmente hay gente que sí lo ocupa, pero está en una casa que no se utiliza, entonces ser muy mesurados y no entrar en pánico", dijo.

El dirigente de la Unefarm sugirió a las familias mexicanas que tengan a uno o varios integrantes contagiados que acudan a las farmacias donde venden medicamentos genéricos porque son de alta calidad, muy económicos y les ayudará a mejorar su estado de salud.

"De las farmacias que tenemos con consultorías adyacentes ahí tenemos un aumento del 50 % en las consultas y en la gente que va y se saca pruebas Covid.

Lo que nosotros recomendamos mucho y es muy importante, es seguir utilizando el cubrebocas, tenemos que sanitizar las áreas, guardar la sana distancia, porque es importante romper el punto de contagio. Los doctores que tenemos en la Unefarm se han dado cuenta que la variante ómicron para la gente que está vacunada y que tiene defensas muy bien se está presentando como una gripa normal de la que todos nosotros conocemos, no hace este efecto secundario de los pulmones, de generar neumonía, pero hay que estar muy pendientes y la única manera es que tenemos que seguirnos cuidándonos", mencionó.