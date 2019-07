Obrador celebra que Trump reconozca el trabajo de México en materia migratoria

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el mandatario de Estados Unidos Donald Trump “esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes” en materia migratoria.

Sin violar derechos humanos disminuir el flujo, la corriente migratoria… celebro que se vaya a internalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y la cooperación para el desarrollo”, dijo.

El mandatario celebró que Donal Trump haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles a los productos importados de México.

“Lo celebro porque no queremos la confrontación. Lo dije ayer y lo voy a seguir reiterando: vamos a evitar la confrontación, vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación”, precisó.

López Obrador agradeció a Trump “que dé a conocer que se esté cumpliendo con el compromiso”.

“¿Lo veo como afrenta? No. Lo que me importa es que no se afecte la economía y el bienestar de los mexicanos, que no se generen conflictos. A todos los mexicanos nos interesa que no tengamos pleitos, confrontación con gobiernos extranjeros”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo destacó que “ya cuando sea insoportable” y esté de promedio la dignidad y soberanía nacional, “todos los mexicanos vamos a cerrar filas” y “todos juntos haremos valer nuestra dignidad y soberanía”.