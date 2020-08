Oaxaca, "desierto de alimento saludable", es más fácil y barato obtener "chatarra"

OAXACA, Oaxaca.- En el municipio más pobre del país no hay dónde comprar frutas y verduras. Santos Reyes Yucuná, comunidad de la Mixteca de Oaxaca, donde los indicadores oficiales señalan que se vive en condiciones similares a las de Mozambique, África, no tiene un sólo comercio dedicado a la venta de comida fresca y saludable; en cambio, hay cinco tiendas de abarrotes.

La marginación en la que se vive en Yucuná no sólo se mide porque de los mil 300 pobladores, 99.9% viva en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social (Coneval), también se mide en que no tienen dónde adquirir alimentos que no sean procesados a menos que cultivaran su tierra, algo que no pueden hacer debido a que padecen sequía y falta de agua.

Sin otras opciones de empleo, los adultos deciden migrar a vender semillas y cigarros a otras ciudades del país, y los niños que se quedan a cargo de los abuelos no tienen más opción que consumir los alimentos procesados a su alcance. De acuerdo con un estudio de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca (Copeval), este consumo de chatarra no hace más que acrecentar sus carencias.

Ante esta situación, Santos Reyes Yucuná se ha convertido en lo que especialistas llaman un “desierto de comida saludable”, localidades donde la oferta de frutas, verduras y otros alimentos frescos es mínima, en comparación con negocios como tienditas de abarrotes, que ofrecen refrescos, papitas, panecillos y otros productos por el estilo.

De acuerdo con Baruch Sanginés, geógrafo y demógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), —quien se ha dedicado a cartografiar la oferta de ambos giros de negocios en el país—, lo que pasa en Yucuná es un reflejo de lo que pasa en todo el estado y el país.

En el caso de Oaxaca, por ejemplo, dice que mientras existen más de 30 mil unidades económicas dedicadas al giro de abarrotes, sólo 4 mil venden frutas y verduras; así que por cada verdulería o frutería, en la entidad hay 7.5 tiendas.

Según el especialista, es esta ausencia de disponibilidad geográfica de alimentos sanos lo que se denomina “desierto de comida saludable”, pues para encontrar estos alimentos, incluso es necesario tomar transporte motorizado.

En contraste, agrega, los pobladores sólo tienen al alcance tiendas de abarrotes, por lo que hay un mayor acceso a la comida industrializada. Como ejemplo, Sanginés describe que en la Ciudad de México 96% de la población tiene una tienda o un minisuper a menos de 100 metros de distancia, es decir, tienen una mucho mayor accesibilidad a los productos procesados que a los frescos.

Lo anterior, porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen en México 657 mil unidades económicas dedicadas a los abarrotes, convirtiéndose en el principal giro comercial del país.

La poca accesibilidad a la comida sana, sumada a la gran oferta de los productos con alto contenido calórico y azúcares (comida chatarra), a las promociones, la publicidad y a los etiquetados de productos poco claros constituyen otro concepto clave para el especialista: el “ambiente obesogénico” que existe independientemente de la disposición de un individuo de tener mejores hábitos alimenticios.

“La sobreoferta de productos chatarra es una de las principales razones de los altos porcentajes de población con sobrepeso. La manera en que grandes industrias de alimentos procesados han llegado a todos los rincones del país ha sido por medio de los micronegocios como tiendas de abarrotes y minisupers”, dice.