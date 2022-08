Oaxaca: Protestan por caso de Abigaíl exigiendo justicia por su muerte

JUCHITÁN, Oax.- Este viernes familiares y amigas de Abigaíl Hay Urrutia se presentaron al grito de “la policía no me cuida, me asesina”, puesto que la mujer de 30 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en los separos de la comandancia municipal de Salina Cruz el pasado 19 de agosto, se presentaron a marchar por las principales calles de esta ciudad, con el fin de exigir justicia para Abigaíl.

Las personas que se presentaron portaban ropa de color blanco y morado, también llevaron flores y mantas donde llevaban escrito la exigencia de justicia para el caso de Abigaíl, además también se vieron corona de flores que fueron depositadas en la comandancia municipal.

El contingente también hizo una parada en las oficinas alternas de la Presidencia municipal, donde exigieron castigo a todos los funcionarios que intervinieron en el arresto de Abigaíl y quienes son los responsables por la acción y omisión de su muerte.

Justicia para Abigaíl

La protesta para exigir justicia para Abigaíl se realiza luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó la detención de Juan Diego "N", Rafael "N", y Félix "N", todos policías municipales; así como Joel Alberto "N", juez cívico calificador, como probables responsables del homicidio de la joven.

El día de ayer en la conferencia matutina, frente al Presidente de la República, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que las detenciones se efectuaron por la presunción de hechos delictivos "de carácter culposo", dado que no hubo cuidado al tener a la joven bajo custodia policial, quien fue hallada muerta apenas tres horas después de ser detenida.

Las autopsias determinaron

Las tres autopsias que se realizaron al cuerpo de Abigaíl en cinco días determinaron que la joven murió de "asfixia por ahorcamiento"; sin embargo, los especialistas rechazaron especificar el objeto con el que se realizó o si fue ella quien se lo hizo o se trató de terceros.

Esas investigaciones son las que ahora se realizan por parte de integrantes de la Fiscalía oaxaqueña como de peritos externos, a petición de la familia, que no acepta el dictamen de suicidio y asegura que fue asesinada por los policías.

