OMS alerta: endulzantes carecen de valor nutricional y podrían aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles a largo plazo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva guía en la que declara que los endulzantes no tienen valor nutricional en el cuerpo humano. Además, sugiere que disminuir su consumo puede ayudar a controlar el peso corporal y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). La institución declara que su uso no tiene beneficios a largo plazo para la reducción de grasa en adultos o niños.

Recomienda director consumir alimentos con azúcares naturales:

El director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, Francesco Branca, sugiere que las personas deberían considerar formas alternativas de reducir el consumo de azúcares libres, como por ejemplo, consumir alimentos que contengan azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar. Según el experto, los endulzantes no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional, por lo que la gente debe reducir el consumo de dulzura de su dieta por completo.

Señalan que esta guía no aplica para higiene personal o cuidado en general:

Es importante tener en cuenta que la guía no aplica para productos de higiene personal o cuidado en general, como la crema para la piel o la pasta de dientes. Los endulzantes que podrían traer inconvenientes a largo plazo son: Acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de stevia.

A pesar de que esta nueva guía no aplica a personas con diabetes preexistente, es importante tener en cuenta los riesgos que podrían llevar algunos endulzantes a largo plazo. Es recomendable que las personas reduzcan su consumo y busquen opciones más saludables para endulzar sus alimentos y bebidas.

