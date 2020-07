"Nunca se ha protegido a la mujer como ahora": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que en México no se violan derechos humanos y que se castiga el feminicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que su gobierno no ha abandonado a las mujeres y que nunca se había protegido tanto a este sector como lo hace su administración, además de, señalar, que no existe una disminución en el presupuesto para protegerlas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno no es como los de antes donde, indicó, mandaba el poder económico, y que México vive el movimiento de transformación más importante que hay hoy en el mundo.

“No estamos abandonado a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan a las mujeres, el feminicidios. No hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora.

"¿Por qué su Gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y que están haciendo para cambiarlo?”, cuestionó una reportera a @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/ELeseuBKSv — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 14, 2020

“En México no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes. En México no hay tortura, no se permite, en México no hay masacres, en México estamos construyendo la paz con justicia, nosotros consideramos que si hay justicia hay paz, y nunca los pobres, las mujeres vulnerables no habían tenido tanto apoyo como ahora”.

Ya no es lo mismo de antes, desde luego son problemas complejos grandes, graves complejos nacionales, pero los estamos enfrenando. Ahora manda el pueblo, hay justicia, no son los grupos de intereses creados, no es la mafia, no es el poder económico el que domina en México. Hay un cambio sustancial, una transformación en marcha y puede decir con mucho orgullo que es el movimiento de transformación más importante hoy en día en el mundo lo que se está llevando a cabo en México”.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que la paz son frutos de la justicia, por lo que su administración está procurando que no haya desigualdad económica y social.

“Hay en México como nunca, un combate permanente a la corrupción y a la impunidad. No se protege a delincuentes, ni a delincuentes comunes, ni a la delincuencia organizada, ni a los delincuentes de cuello blanco”.

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que se debe de tomar en cuenta que en México, con apoyo de organismos financieros internacionales, se impuso una política de sometimiento, de empobrecimiento a la población y “se abandonó al pueblo, porque se dedicaron a saquear al pueblo las autoridades anteriores y esto llevó a una grave crisis económica, de bienestar social, a una grave crisis de inseguridad que nosotros heredamos y que estamos ahora enfrentando y tenemos confianza de que vamos a conseguir la paz y la tranquilidad”.

“¿Por qué es la violencia?, ¿por qué se origina la violencia? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no son atendidos los jóvenes,? ¿Por qué se desintegran las familias? porque se va a imponiendo un estilo de vida, porque lo importante es triunfar en la vida sin escrúpulos, sin valores morales, se van perdiendo valores morales, pero si se está atendiendo eso, se reduce la violencia, pero no se puede resolver el problema de violencia con medidas coercitivas”, comentó.